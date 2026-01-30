Opnieuw daling verkoopprijzen Nederlandse industrie

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in december opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 1,7 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In november daalden de prijzen met 0,4 procent.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In december kostte een vat ruwe North Sea Brent bijna 25 procent minder dan een jaar eerder. In november was olie meer dan 20 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Afzetprijzen chemische industrie lager

Producten van de aardolie-industrie waren in december 15,7 procent goedkoper dan een jaar geleden. In november lagen de prijzen 2,5 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de chemische industrie waren vorige maand 4,5 procent lager dan een jaar eerder. In november lagen de prijzen 4,2 procent lager dan in november 2024.

In vergelijking met november daalden de industriële afzetprijzen vorige maand met 1,1 procent. De prijzen op de buitenlandse markt daalden met 1,4 procent. Op de binnenlandse markt was sprake van een prijsdaling van 0,6 procent.