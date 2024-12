Minder doden en zwaargewonden in verkeer, aantal blijft wel hoog

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar zijn er minder doden en zwaargewonden gevallen in het verkeer dan het jaar ervoor. Maar echt reden tot optimisme is er niet, stelt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). 2022 was namelijk een jaar met veel verkeersslachtoffers.

Vorig jaar raakten 7400 mensen ernstig gewond, 900 minder dan in 2022. En het aantal doden in het verkeer ging van 745 naar 684. Daarvan zaten er 270 op de fiets en veelal gaat het dan om een aanrijding met een auto.

SWOV-directeur Martin Damen zegt dat 2022 een "uitzonderlijk slecht jaar" was op het gebied van verkeersveiligheid. "In 2020 en 2021 vielen er daarentegen juist mínder slachtoffers, waarschijnlijk onder invloed van de coronacrisis (minder verkeer). Maar als we 2023 vergelijken met de jaren vóór de coronacrisis, dan zien we dat het aantal slachtoffers stijgt, zowel bij de verkeersdoden als bij de ernstig verkeersgewonden", legt hij uit.

Vergrijzing

Naast fietsers zag het instituut relatief ook veel verkeersdoden onder voetgangers en mensen in een scootmobiel. Meer dan de helft van de slachtoffers was 60 jaar of ouder. Door vergrijzing van de samenleving neemt hun aandeel ieder jaar toe.

Over het algemeen heeft de stijging van het aantal gewonden en doden van de afgelopen jaren ook te maken met onveilig ingerichte infrastructuur en gedrag, stelt SWOV. "Met name rijden onder invloed van drank of drugs en afleiding door telefoongebruik nemen toe en dragen risico's met zich mee", aldus het instituut.

Meer handhaving

Verder constateren de onderzoekers dat de laatste jaren het aantal verkeersdoden stijgt op wegen met een maximumsnelheid van 30, 50 en 60 kilometer per uur.

De Verkeersveiligheidscoalitie vindt het aantal verkeersslachtoffers "al jaren zorgwekkend hoog" en roept het kabinet op maatregelen te nemen, zoals investeren in veilige fietsinfrastructuur. De coalitie bestaat onder meer uit de Fietsersbond, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Vereniging Verkeersslachtoffers en verschillende gemeenten. Zij willen ook dat er in het verkeer meer handhaving komt op het rijgedrag.