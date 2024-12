Corbeau, Giele en De Waard missen medaille op WK kortebaan

BOEDAPEST (ANP) - Caspar Corbeau heeft bij de WK kortebaanzwemmen in Boedapest ook op zijn favoriete 200 meter schoolslag geen medaille behaald. De 23-jarige zwemmer finishte in de finale als vijfde in een tijd van 2.02,44. Het goud was voor de Spanjaard Carles Coll Marti in 2.01,55.

Eerder op de WK in het 25 meterbad van de Hongaarse hoofdstad eindigde Corbeau als zevende op de 100 meter schoolslag. Hij won afgelopen zomer op de Olympische Spelen van Parijs brons op de 200 meter schoolslag.

Tessa Giele greep op de 100 meter wisselslag naast een medaille. De 22-jarige zwemster eindigde in de finale als vijfde in 57,69. De Amerikaanse Gretchen Walsh zwom naar het goud in een wereldrecord van 55,11 seconden. Het was al haar zesde individuele wereldrecord op de WK kortebaan in Boedapest.

Nederlands record

Maaike de Waard werd zevende in de finale van de 50 meter rugslag in 26,28. De Amerikaanse Regan Smith veroverde de wereldtitel in een wereldrecord van 25,23.

Giele had zich kort voor de finale van de 100 wissel geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. Haar tijd van 55,80 was de zevende van alle halvefinalisten en voldoende om bij de eerste acht te zitten die zaterdag de finale zwemmen. Giele had vrijdagochtend in de series nog het Nederlands record van Inge Dekker uit 2003 (55,74) uit de boeken geschrapt met een tijd van 50,71.

De Nederlandse ploeg op de 4x50 meter vrije slag gemengd kwam niet in de buurt van de medailles. Nyls Korstanje, Thomas Verhoeven, Maaike de Waard en Milou van Wijk eindigden in de finale als vijfde in 1.29,86, meer dan een seconde achter Polen, dat in 1.28,80 naar het brons zwom. Italië behaalde het goud in 1.28,50, het zilver ging naar Canada in 1.28,60.