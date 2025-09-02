Minicamera en AI voorspellen risico op volgend hartinfarct

NIJMEGEN (ANP) - Metingen van een minuscule camera die door kunstmatige intelligentie (AI) worden geanalyseerd, blijken nauwkeurig te kunnen voorspellen of een patiënt opnieuw een hartinfarct zal krijgen. Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen concluderen dat de techniek net zo goed is in het opsporen van zwakke plekken in de wanden van bloedvaten als gespecialiseerde laboratoria.

Voorspellen of iemand die een hartinfarct heeft gekregen daar binnen twee jaar nog eens door zal worden getroffen, kan de AI zelfs beter.

De camera wordt in de kransslagaders rond het hart gebracht. Met de informatie die dat oplevert, kunnen artsen ingrijpen om een volgend infarct te voorkomen.

Beelden analyseren

"Als we weten bij wie en waar zwakke plekken met een hoog risico in de bloedvaten zitten, kunnen we daar in de toekomst medicatie op aanpassen, of preventief een stent plaatsen", legt arts-onderzoeker Rick Volleberg uit in een verklaring.

Een ander voordeel is dat AI veel meer beelden snel kan analyseren.