Onderzoek: Nederland heeft veel meer arbeidsmigranten dan gedacht

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 8:13
bijgewerkt om maandag, 27 oktober 2025 om 8:18
anp271025058 1
De omvang van arbeidsmigratie in Nederland is veel groter dan gedacht. Waar de overheid spreekt over 220.000 tot 700.000 arbeidsmigranten, telt de Nederlandse arbeidsmarkt in werkelijkheid rond de 1,7 miljoen buitenlandse werknemers. Dat meldt onderzoeksbureau Intelligence Group naar aanleiding van nieuw onderzoek naar arbeidsmigratie in Nederland.
Van de 1,7 miljoen buitenlandse werknemers zijn ongeveer 1 miljoen niet-Nederlandse werknemers geregistreerd bij het UWV. Daarnaast zijn er ongeveer 250.000 kennismigranten, 100.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers in dienst van buitenlandse werkgevers en 100.000 illegale derdelanders. Daarna volgen nog kleinere groepen als grensarbeiders, Oekraïners en internationale studenten.
"De discussie over arbeidsmigratie wordt gevoerd op basis van cijfers die de werkelijkheid systematisch onderschatten", zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt bij Intelligence Group.
