Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

(Overigens wist hij ervan, zie hieronder) Geert Wilders was er heel snel bij om zijn excuses aan te bieden. Sorry zeggen is voor hem heel ongebruikelijk. Dus hij zag meteen hoe schadelijk deze rel vlak voor de verkiezingen is.

Maar hij was niet snel genoeg. De schade is er en de rel zal voortduren tot de stembussen open zijn. In de laatste peilingen was de PVV nog een paar zetels groter dan GL/PvdA. Deze rel kan het verschil maken.

Twee PVV-Kamerleden hebben met AI nepbeelden van Frans Timmermans gemaakt en verspreid, vooral via een populaire Facebookpagina en X, waarbij Timmermans in discriminerende en bedreigende contexten werd afgebeeld.

Ook zijn trouwe achterban is in de war en zelfs Angela de Jong is boos. "Net als je denkt dat we het dieptepunt deze verkiezingen wel hebben bereikt, met bedreigingen, vernielingen, intimidaties en grimmige demonstraties, blijkt dat één partij toch nog dieper kan zakken. Twee PVV-kamerleden zijn ontmaskerd als het brein achter een Facebookpagina waarop lasterlijke AI-beelden van Frans Timmermans staan, zoals dat hij geboeid wordt afgevoerd door de politie."

Een greep uit de reacties:

“Ongepast en ongehoord. Ik neem er afstand van. Site is offline. Excuses aan collega Timmermans.” – Geert Wilders, PVV-leider, op X​

“In plaats van voor hun kiezers op te komen, zitten volksvertegenwoordigers op zolderkamertjes zulke plaatjes te maken met doodsbedreigingen tot gevolg.” – Frans Timmermans, GL-PvdA, bij NPO Radio 1​

“We hebben het over het hoogste politieke orgaan in ons land, waar Tweede Kamerleden andere leden zitten te bestoken, met de slechtste intenties.” – NRC-journalist Hugo Logtenberg bij NPO​

Journalist Laurens Vreekamp noemt deze trend “degeneratieve AI, omdat het ons alleen maar dommer maakt.”​

Ook gewone mensen zijn niet blij. X is het thuishonk van Wilders, maar vandaag even niet:

Wetenschappelijke duiding

Wetenschappers wijzen op het gevaar van digitale manipulatie. Prof. Claes de Vreese ziet dat juist radicaal-rechtse partijen structureel AI gebruiken om controverses aan te wakkeren, met als doel “ophef en polarisatie”. Volgens hem is de technologie democratisch, maar duidelijk “scheef verdeeld qua gebruik”.

Woede en oproep tot actie

De woede is niet alleen virtueel: GroenLinks-PvdA heeft direct aangifte gedaan van laster en bedreiging. Politieke analisten en commentatoren op X en in talkshows roepen op tot strengere wetgeving en direct ingrijpen door fractievoorzitters.

Deze gebeurtenis toont niet alleen de keerzijde van AI in politiek, maar ook hoe digitale haat en manipulatie het democratisch debat kunnen vergiftigen. Zowel online als offline overheerst de oproep: “Stop onmiddellijk met deze praktijken.”

En voor de liefhebber: dit zijn de omstreden plaatjes en de daders: