Minister Bruins: NTR kan plek krijgen in nieuwe omroepstelsel

DEN HAAG (ANP) - De NTR kan een plek krijgen in het nieuwe publieke omroepstelsel, zegt onderwijsminister Eppo Bruins (NSC). Daarmee komt de minister terug op zijn eerdere besluit om de taakomroep te schrappen. De minister wil echter niet meegaan in het voorstel van GroenLinks-PvdA om samen te gaan met de NOS in een zogenoemde taakomroep. "Dat wil ik bij de NTR zelf neerleggen."

In een debat over de hervorming van de publieke omroep ontstond verwarring over de toekomst van de huidige taakomroep NTR. Een ruime Kamermeerderheid van GL-PvdA, VVD, NSC, D66, SP, Volt en DENK wil de omroep samenvoegen met de NOS. De NTR maakt momenteel educatie- en jeugdprogramma's zoals Het Klokhuis en Sinterklaasjournaal.

Eerder in het debat zei de minister dat wat hem betreft mogelijk is dat de NTR een plek krijgt in een van de nieuw op te richten omroephuizen. GL-PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis ziet niets in die optie. "Een taakomroephuis samen met de NOS ligt wat ons betreft het meest voor de hand."