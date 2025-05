Minister Israël: schietpartij door opruiing tegen Israël en Joden

TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar noemt de schietpartij waarbij Israëlisch ambassadepersoneel omkwam een rechtstreeks gevolg van "toxische antisemitische opruiing" tegen Israël en Joden sinds 7 oktober 2023. Onder meer Europese landen hebben zich daar volgens hem schuldig aan gemaakt.

Hij verklaarde dat onder anderen leiders en functionarissen van veel landen en internationale organisaties, vooral in Europa, zich hebben beziggehouden met antisemitische opruiing. De opruiing tegen Israël moet stoppen, net als de valse beschuldigingen, aldus Saar.

Israël wordt internationaal steeds meer bekritiseerd om de oorlog in het Palestijnse gebied. In Gaza zijn sinds de hervatting van de strijd op 18 maart minstens 3500 mensen gedood, aldus de lokale autoriteiten. Het totale dodental ligt op bijna 54.000. Daarnaast lijdt de Gazaanse bevolking honger door een Israëlische blokkade van hulpgoederen die maandag na 2,5 maand deels is opgeheven.