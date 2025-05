Brits hof blokkeert overdracht Chagoseilanden

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk mag een overeenkomst over de overdracht van de Chagoseilanden aan Mauritius nog niet tekenen. Een Brits gerechtshof liet weten zich nog over de deal te willen buigen. De regering mag in de tussentijd "geen definitieve of juridisch bindende stappen" ondernemen om de onderhandelingen af te ronden, schrijft de rechter.

De Britse regering wil de soevereiniteit over de eilanden overdragen aan Mauritius. Dat zou dan toestaan dat de Britten en Amerikanen er nog 99 jaar een militaire basis gebruiken. De BBC berichtte eerder dat premier Keir Starmer donderdag zou deelnemen aan een virtuele bijeenkomst met vertegenwoordigers van Mauritius. Daar zou de overeenkomst worden bezegeld.

Het VK maakte de Chagoseilanden in 1965 los van Mauritius. Dat land behoorde destijds tot het Britse koloniale rijk en werd enkele jaren later onafhankelijk. Later eiste het de eilanden terug en kreeg het VK te maken met internationale druk.