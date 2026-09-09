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Minister: Israël zet geen Gazanen gedwongen uit

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:58
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JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is niet van plan om Gazanen gedwongen uit te zetten. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de ceremoniële opening van de Israëlische ambassade in het Sloveense Ljubljana. Daarmee weerspreekt Saar zijn collega-minister Israel Katz van Defensie.
Katz zei begin september dat plannen om de inwoners uit Gaza te halen weliswaar door de VS bevroren zijn, maar niet van tafel zijn gehaald. Hij zei daarbij volgens The Times of Israel dergelijke uitzettingen "met ieder mogelijk middel" te willen faciliteren zodra de Amerikaanse president Donald Trump daartoe akkoord geeft.
Ook beweerde Katz dat circa 80 procent van de Gazanen weg zou willen uit het gebied, zonder daarvoor sluitend bewijs te leveren. De weigering van andere landen om hen vervolgens aan te nemen geldt volgens Katz echter als een sta-in-de-weg.
Saar noemde woensdag wel dat Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, daarin niet zullen worden gehinderd door Israël.
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