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RWS: funderingen van pijlers brug in A28 grotendeels gevuld

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 16:03
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NIJKERK (ANP) - De werkzaamheden aan en bij de Hardenbergerbrug in snelweg A28 bij Nijkerk vorderen, meldt Rijkswaterstaat. "De funderingen van de pijlers van de brug zijn afgelopen nacht voor een groot deel opgevuld met zand", aldus de wegbeheerder.
Naast het blazen van zand in de funderingen is er grind in het water gestort om het bodemprofiel van de Arkervaart te stabiliseren. De werkzaamheden bovenop de Hardenbergerbrug zijn inmiddels afgerond. Daarbij is een rioleringsbuis vervangen en zijn beschadigingen door regenwater aan het talud hersteld.
Dinsdag meldde de wegbeheerder dat de weg uiterlijk donderdagavond weer opengaat voor het verkeer. De weg is sinds maandag dicht.
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