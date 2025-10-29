Minister meldt drones boven Belgische bases, niet van amateurs

BRUSSEL (ANP) - In de nacht van dinsdag op woensdag zijn drones gezien boven de Belgische militaire basis Marche-en-Famenne. Zaterdag gebeurde dat ook al, meldt minister van Defensie Theo Francken op X. Hij zegt weinig over het type drones, aantallen of de verantwoordelijken.

Zaterdag waren "boven cruciale delen van het hoofdkwartier van onze landmachtbrigade" drones te zien, schrijft Francken. "Het was geen werk van amateurs, maar van volleerde dronepiloten." Tegen VRT Nieuws zegt hij dat het toen om vier of vijf drones ging. Anderhalf uur na zijn tweet verscheen nog een bericht. "Afgelopen nacht opnieuw meerdere drones gespot boven MEF."

Naar beide incidenten wordt onderzoek gedaan door de politie en de militaire inlichtingendienst ADIV, schrijft de minister.

Begin deze maand werden zo'n vijftien drones gezien boven een andere Belgische basis, Elsenborn. Die basis ligt vlak bij Duitsland en ook niet ver van Nederland.