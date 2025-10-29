Bloomberg: China heeft weer ladingen Amerikaanse soja gekocht

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - China heeft minstens twee ladingen Amerikaanse sojabonen gekocht. Het gaat om de eerste bekende aankoop van dit seizoen, wat mogelijk een heropleving van de handel markeert als onderdeel van een in de maak zijnde handelsovereenkomst tussen de twee grootste economieën ter wereld. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De zendingen zouden zijn geboekt voor levering later dit jaar. China had dit exportseizoen tot nu toe geen Amerikaanse soja gekocht en gebruikte de grondstof als onderhandelingsmiddel in de handelsstrijd. Maar Chinese en Amerikaanse handelsdelegaties hebben in het weekend in Maleisië een brede raamwerkovereenkomst bereikt.

Donderdag spreekt de Amerikaanse president Donald Trump met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, waardoor een echte handelsdeal nabij lijkt.