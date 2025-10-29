ECONOMIE
Chinese autofabrikanten breken verkooprecords in Europa

woensdag, 29 oktober 2025 om 8:02
DEN HAAG (ANP) - Chinese autofabrikanten beleefden in september hun beste maand ooit in Europa, vooral door een groeiende vraag naar goedkopere elektrische auto's en hybrides. Volgens onderzoeksbureau Dataforce pakten Chinese merken als BYD, MG van SAIC Motor en Chery Automobile vorige maand een recordaandeel van 7,4 procent van alle autoverkopen in Europa.
Daarmee streefden ze voor het eerst Zuid-Koreaanse autofabrikanten zoals Kia voorbij. Na maanden van gestage groei maakten de Chinese automerken in september een opvallende groeispurt. Dat komt mede doordat BYD, de grootste fabrikant van elektrische auto's ter wereld, zijn Europese dealernetwerk verder uitbreidde. Ook het aanbod van hybrides, die een elektrische motor combineren met een verbrandingsmotor, van BYD groeide.
Volgens een onderzoeker van Dataforce is dit een voorbode van wat nog komt. "We zien dat Chinese merken stap voor stap meer marktaandeel winnen in Europa."
