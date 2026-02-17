ECONOMIE
Schaatssters hebben alles gegeven en zijn trots op zilver

Sport
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 17:57
MILAAN (ANP) - De Nederlandse schaatssters kunnen leven met de zilveren medaille op de ploegenachtervolging. "We hebben alles gegeven", zei Joy Beune bij de NOS. "Dan moet je trots zijn op zilver. Dit gaan we vieren."
Nederland was favoriet voor goud, maar verloor in de finale van Canada. "We begonnen goed", zei Antoinette Rijpma-de Jong. "We hebben een goede race neergezet, maar Canada was beter. Dan moet je tevreden zijn."
Marijke Groenewoud sloot zich aan bij haar ploeggenoten. "Ik vind ook dat we alles hebben gegeven. Maar als je dan zilver pakt, dan is dat het hoogst haalbare."
