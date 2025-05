Minister Van Hijum blij met duidelijkheid over pensioenvoorstel

DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) is "blij dat er duidelijkheid is" over hoe het verder moet met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat zei hij nadat de Tweede Kamer had ingestemd met een wetsvoorstel dat pensioenfondsen langer de tijd geeft voor die transitie. Een omstreden voorstel van onder meer zijn eigen partij dat deelnemers daar inspraak in zou geven, werd met één stem verschil verworpen.

Het is goed dat pensioenfondsen nu weten "waar ze aan toe zijn", zei Van Hijum. Dat ondanks zijn grote bedenkingen bij het inspraakplan een grote minderheid in de Kamer deelnemers meer zeggenschap had willen geven, is "een stevig politiek signaal", zei hij. "Om te blijven werken aan draagvlak, aan vertrouwen voor de pensioenhervorming. Dat is niet vanzelfsprekend."