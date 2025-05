VVD'er Wiegel was een 'politiek fenomeen', herdenkt zijn partij

DEN HAAG (ANP) - De voormalige VVD-leider en vicepremier Hans Wiegel was meer dan een politicus, schrijft zijn partij. "Hij was een politiek fenomeen." Dinsdag werd bekend dat Wiegel op 83-jarige leeftijd is overleden. Daarmee verliest de VVD "het liberale boegbeeld dat van de VVD definitief een volkspartij maakte".

Wiegel wist het liberalisme "op een toegankelijke en herkenbare manier uit te leggen", aldus de VVD, die in het bericht ook zijn kritiek op PvdA-leider Joop den Uyl memoreert. Juist het liberalisme was er volgens Wiegel voor "gewone werkende mensen", schrijven de liberalen. "Voor Wiegel was de VVD de echte Partij van de Arbeid."

Ook toen hij niet meer actief was in de politiek, bleef Wiegel zichtbaar in de media. "Hij sprak, prikkelde en inspireerde nieuwe generaties liberalen. We verliezen in hem niet alleen een bijzonder politicus, maar ook een partijgenoot in hart en nieren."

De VVD heeft een online condoleanceregister geopend.