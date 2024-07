Minister Veldkamp stelt Jordanië gerust na rel over tweet Wilders

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft tegenover zijn Jordaanse collega benadrukt dat het Nederland nog steeds achter de tweestatenoplossing staat, waarbij een veilig Israël en levensvatbare Palestijnse staat in vrede naast elkaar bestaan. Hij hoopt zo een diplomatieke rel met het bevriende land snel de kop in te drukken.

Jordanië had de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen omdat PVV-leider Geert Wilders had getwitterd dat Jordanië "de enige echte Palestijnse staat" is. De leider van de grootste partij in de coalitie reageerde met zijn tweet op een resolutie aangenomen in het Israëlische parlement waarin de oprichting van een Palestijnse staat met een grote meerderheid wordt afgewezen.

Veldkamp sprak vrijdag met zijn Jordaanse collega Ayman Safadi. "Ik heb onze steun benadrukt voor een tweestatenoplossing. Ook heb ik onderstreept dat Nederland veel respect heeft voor Jordanië en zijn soevereiniteit. We hechten waarde aan onze vriendschap en nauwe samenwerking, en de constructieve rol van Jordanië in de regio", liet Veldkamp weten in een tweet.

Racistische parlementariër

In een verklaring noemde het ministerie van Safadi de PVV-leider eerder een "racistische parlementariër" die "opruiende uitspraken" doet die in strijd zijn met het internationaal recht. Ze weerspiegelen "een cultuur van rassenhaat". Volgens het ministerie moet het Nederlandse kabinet afstand nemen van de woorden van Wilders die al veel vaker heeft gezegd dat Jordanië het land van de Palestijnen is.

Wilders reageerde zoals gebruikelijk weer met een tweet op de verklaring van de Jordaniërs. "Je kan protesteren zoveel als je wilt (...) maar de historische waarheid blijft dat Jordanië Palestina is." De PVV staat vierkant achter Israël. De houding van Nederland tegenover Israël is juist sinds de inval van dat land in de Gazastrook afgelopen oktober steeds kritischer geworden.

Schade beperken

Coalitiegenoot VVD reageert positief op de actie van Veldkamp. "Goed dat kabinet meteen reageert om de schade te beperken en duidelijk te maken dat het kabinet regeert en niet een Kamerlid en het standpunt van NL niet is veranderd", aldus Eric van der Burg, de nieuwe buitenlandwoordvoerder van de VVD-fractie.

Eerder deze week botsten de partijen in het kabinet ook al over het buitenlandbeleid. Toen schaarden VVD en NSC zich achter een boycot van informele bijeenkomsten van EU-ministers in Hongarije dat tijdelijk roulerend voorzitter van de EU is. Ze zijn boos over de zelfverklaarde 'vredesmissie' van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Rusland en China.