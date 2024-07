Vingegaard erkent dat gevecht om Tourzege voorbij is

ISOLA 2000 (ANP) - Jonas Vingegaard was na de vierde ritzege van Tadej Pogacar in deze Tour de France duidelijk over zijn kansen voor de eindzege. "Het gevecht voor de overwinning is nu klaar, maar het gevecht voor de tweede en derde plaats is nog niet voorbij", zei de Deen, die in het spoor van de als derde gerangschikte Belg Remco Evenepoel over de finish kwam in de negentiende etappe en zijn tweede plek verdedigde.

"Ik kwam hier om te proberen de Tour de France te winnen, ook al wist ik dat dat lastig zou worden door het gebrek aan voorbereiding", zei de Deen van Visma - Lease a Bike, die de afgelopen twee jaar de Ronde van Frankrijk won. "Ik was er mentaal klaar voor dat het niet zou lukken. Ik zei voorafgaand aan de Tour al dat het gek zou zijn als ik voor de overwinning zou kunnen strijden. Ik heb dat tweeënhalve week gedaan, nu is dat gevecht voorbij."

Vingegaard moest halverwege de bergrit naar Isola 2000 omschakelen van 'mindset'. "Ik moest omschakelen van proberen voor de overwinning te gaan naar volgen in plaats van aanvallen." Daarom volgde hij ook Evenepoel op de slotklim en probeerde hij niet Pogacar te volgen, die te sterk was. "Ik weet niet of hij beter was dan op Plateau de Beille, maar ik was niet zo goed. Ik had een hoog niveau, maar nu is het wat minder. Ik ga mijn best doen om de tweede plaats te behouden."