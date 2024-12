Minister: verdachte aanslag Maagdenburg mogelijk geestesziek

Er zijn aanwijzingen dat de Saoedische verdachte van de aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg op 20 december geestesziek is. Dat zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser tegen verslaggevers. Volgens de minister is er nog geen motief vastgesteld, maar "er zijn opvallende tekenen van een psychische stoornis".

Faeser sprak nadat zij vragen had beantwoord in een besloten parlementaire commissie die onderzoek deed naar de achtergronden en toedracht van de aanslag op 20 december, waarbij vijf mensen omkwamen en meer dan tweehonderd mensen gewond raakten. De verdachte reed met een auto op de menigte in.

De minister vertelde verder dat de verdachte de afgelopen jaren "tienduizenden tweets" had verstuurd die nog niet zijn onderzocht. "Dat verklaart waarom nog niet alles duidelijk is, wie op de hoogte was van welke aanwijzingen en wat er wanneer werd doorgegeven. Dat moet zorgvuldig worden opgehelderd."