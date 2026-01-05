NS verwacht reizigers ondanks winterweer thuis te kunnen krijgen

AMSTERDAM (ANP) - De NS verwacht maandagavond niet dat treinreizigers door het winterse weer stranden, zegt een woordvoerder. "Het doel is om iedereen thuis te krijgen en zoals het eruitziet, gaat dat lukken."

Rond Amsterdam, waar de NS reizigers maandag rond 19.00 uur nog adviseerde om niet op reis te gaan, rijden volgens de woordvoerder weer treinen vanuit en naar alle richtingen. Alleen Schiphol blijft vooralsnog onbereikbaar per trein. Op Amsterdam Centraal blijft de kiosk open. Reizigers kunnen daar gratis koffie of thee krijgen.

De NS waarschuwde eerder maandagavond dat het treinverkeer nog ernstig wordt gehinderd door de weersomstandigheden. Reizigers moeten rekening blijven houden met vertraging en treinuitval.