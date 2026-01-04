Minister VS ziet meerdere drukmiddelen in Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten zien onder meer het blokkeren van de oliehandel als een manier om de komende tijd "enorme" druk uit te oefenen op Venezuela. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio tegen het programma Face the Nation.

Het interview volgde op de Amerikaanse inval in het olierijke land, waarbij leider Nicolás Maduro is afgevoerd. President Donald Trump heeft verklaard dat Venezuela voorlopig "gerund" zal worden door de VS, maar onduidelijk is nog wat hij precies van plan is. Trump heeft een nieuwe en zwaardere militaire ingreep niet uitgesloten.

Rubio benadrukte dat er meerdere manieren zijn om druk uit te oefenen als Venezolaanse leiders "niet de juiste besluiten" nemen. "Wij gaan beoordelen wat ze doen, niet wat ze in de tussentijd publiekelijk zeggen", stelde de minister. Hij noemde ook de Amerikaanse eisen. Zo mogen tegenstanders van de VS niet profiteren van Venezolaanse olie, moet het land breken met Iran en Hezbollah en moet de drugshandel stoppen.