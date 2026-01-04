Schulting bewijst zich op NK shorttrack met titel op 1500 meter

LEEUWARDEN (ANP) - Suzanne Schulting heeft bij het NK shorttrack de titel veroverd op de 1500 meter. De drievoudig olympisch kampioene duwde haar schaats in de Elfstedenhal in Leeuwarden net wat eerder over de finish dan Michelle Velzeboer, die nagenoeg de hele race op kop reed.

De zege is belangrijk voor Schulting, die vijf ronden voor het einde bijna onderuitging en ternauwernood haar evenwicht behield. De Friezin maakte bij het NK na bijna twee jaar haar rentree als shorttrackster. Schulting brak bij het WK van 2024 in Ahoy haar enkel en richtte zich vanaf dat moment op het langebaanschaatsen. In die discipline plaatste ze zich eind december op de 1000 meter voor de Olympische Spelen.

Schulting wil in Milaan, waar de Spelen volgende maand zijn, het langebaanschaatsen en het shorttracken combineren. Nederland mag bij het shorttrack met vijf mannen en vijf vrouwen meedoen. De schaatsbond maakt de selectie van de shorttrackers zondagavond na het NK bekend.