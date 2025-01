Minister Wiersma zoekt samenwerking Benelux om stikstofprobleem

BRUSSEL (ANP) - Nederland kan met andere Benelux-landen samenwerken om regelgeving over onder meer stikstof te versoepelen. Dat zei minister Femke Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) tijdens haar bezoek aan Brussel. Het kabinet hoopt door EU-regels te versoepelen de druk op met name de landbouw en de woningbouw te verminderen.

Het kabinet stelde vorige week een speciale ministeriële commissie in om de stikstofproblematiek in Nederland aan te pakken. Een van de taken van de zogeheten 'stikstofcommissie' is onderzoeken of er speling zit in bestaande EU-regelgeving. Minister Wiersma is een van de leden van de commissie. "We gaan kijken waar we met de vingers tussen de deur zitten", zei Wiersma.

De eerste bijeenkomst van de ministeriële commissie moet nog plaatsvinden, dus concrete voorstellen om EU-wetgeving te versoepelen kon de minister nog niet geven. Maar ze acht de kans groot dat Nederland vooruitgang weet te boeken, vooral in samenwerking met België en Luxemburg.