Ministerraad bespreekt 'moeilijke keuzes' voor gevangenissen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat vrijdag tijdens de ministerraad in gesprek over "moeilijke keuzes" voor gevangenissen, meldde staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie en Veiligheid) voor aanvang. Ze wilde niet zeggen welke keuzes. Maar het zingt al langer rond dat de PVV-bewindsvrouw overweegt om gedetineerden twee weken eerder vrij te laten om ruimte te maken in gevangenissen.

Coenradie maakt in elk geval duidelijk dat ze het geen goed alternatief vindt om nog meer gevangenen in een cel te plaatsen. "Ik vind dat onverantwoord en daar blijf ik bij", aldus de staatssecretaris. Ze wil voorkomen dat gevangenismedewerkers hierdoor in onveilige situaties komen.

Na de ministerraad verwacht de staatssecretaris een brief te sturen met maatregelen tegen het cellentekort.