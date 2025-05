6 ongelooflijke ontdekkingen over het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam blijft voor een deel nog een mysterie, maar ieder jaar ontdekken wetenschappers een beetje meer. Hier 8 ontdekkingen die zij dit jaar deden:

1. Een virus tegen blindheid - Artsen stuitten toevallig op een 'goed' dat in staat is oogcellen met een foutje te vervangen. Blinde mensen die ingeënt werden met het virus kregen hun zicht gedeeltelijk of geheel weer terug.

2. Schizofrenie-diagnose kan met een wattenstaafje worden vastgesteld - Het is dat mensen die aan schizofrenie lijden meer bacteriën van een bepaald soort in hun mond hebben. Bepalen of iemand aan de ziekte lijdt is nu heel simpel geworden; meer dan een wattenstaafje hebben artsen niet nodig.

3. Onfeilbare contraceptie - Steeds meer vrouwen maken gebruik van een die heel lang werkt en die onfeilbaar zou zijn. Het is ook nog eens simpel in het gebruik want het hormonale middel wordt via de arm ingebracht.

4. Het 3D-printen van de luchtpijp - Het is artsen gelukt menselijk kraakbeen te 3D printen. Zo werd bijvoorbeeld een luchtpijp die een exacte kopie was van de oude. Ook deeltjes van de luchtpijp die vervangen moeten worden, kunnen worden geprint. Daardoor hoeven patiënten ook niet meer zo lang onder zeil.

5. Je darmen kunnen helpen bij angst en depressie - Mensen die probiotica slikten, bleken minder aandacht te besteden aan en meer oog te hebben voor positieve prikkels.

6. Sterke benen helpen tegen dementie - Wie regelmatig de benen traint, kan zich beter wapenen . Niet alleen verbetert het geheugen, ook krijgen de hersenen een groter volume en 'lege plekjes'.