Ministers voor vergadering: portefeuilles vooraf al verdeeld

DEN HAAG (ANP) - Het beoogd kabinet-Schoof komt maandagochtend bijeen voor de oprichtingsvergadering, waar onder meer de portefeuilles van de bewindslieden verder worden verdeeld. Maar dat is volgens een aantal aanstaand bewindslieden vooraf allemaal al afgesproken, zeggen zij voorafgaand aan de vergadering.

Beoogd minister Barry Madlener (PVV, Infrastructuur en Waterstaat) gaat ervan uit dat het een "makkelijke" vergadering wordt waar vooral handen worden geschud en kopjes koffie worden gedronken. Mona Keijzer (BBB, minister van Volkshuisvesting) en Fleur Agema (PVV, minister van Volksgezondheid) denken er hetzelfde over. "Daar hebben we de afgelopen weken natuurlijk al goed naar gekeken", zegt Agema over de portefeuilleverdeling.

Tijdens eerdere 'constituerende beraden', zoals deze vergadering technisch heet, zijn wel degelijk verregaande afspraken gemaakt. Zo kreeg staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) in het kabinet-Rutte II de portefeuille openbaar vervoer toebedeeld tijdens de vergadering. Later viel zij over het Fyra-dossier, waar zij verantwoordelijk voor was gemaakt.