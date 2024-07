Visdeurbel bij Weerdsluis in Utrecht klinkt vaker dan ooit

UTRECHT (ANP) - De visdeurbel bij de Weerdsluis in Utrecht heeft afgelopen voorjaar fors meer belangstelling gehad en is veel vaker ingedrukt dan in voorgaande jaren. Vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië keken veel mensen naar de beelden van de onderwatercamera op visdeurbel.nl.

In totaal keken 20 miljoen mensen naar die beelden, terwijl dat er vorig jaar nog 8,2 miljoen waren. De digitale bel werd 150.000 keer ingedrukt, 45.000 keer vaker dan in 2023. De sluiswachter opende steeds de sluis als er voldoende vissen lagen te wachten.

De deurbel staat aan tijdens het vismigratieseizoen, wanneer duizenden vissen de sluis passeren om door te zwemmen naar de Kromme Rijn en zelfs Duitsland om zich voort te planten.

Maart

De interactieve deurbel trekt internationaal aandacht en was te zien op televisieprogramma's in onder meer Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Servië. Op verschillende plekken wordt onderzocht of ook daar zo'n visdeurbel kan worden toegepast.

Vooral de baars, brasem en blankvoorn passeerden de sluis, maar dit voorjaar waren er ook veel meer palingen en karpers. Een paar keer meldde een meerval zich bij de deurbel en één keer was er een zeelt, een karperachtige.

De camera van de gemeente Utrecht en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat in maart volgend jaar weer aan om migrerende vissen te helpen.