Missie vermiste Nederlander op Saba gewijzigd naar zoeken lichaam

THE BOTTOM (ANP) - De zoektocht naar de vermiste Nederlander op Saba verandert van reddingsoperatie naar het zoeken naar het lichamelijk overschot. Dat melden de autoriteiten van het Caribische eiland op hun website.

De beslissing is woensdagavond plaatselijke tijd genomen, nadat de Nederlander 82 uur vermist was. Ze is gebaseerd op het tijdsbestek en het advies van medische teams.

Gouverneur van Saba Jonathan Johnson zei dat de beslissing "met een gevoel van nederlaag" viel en dat "onze harten uitgaan naar de familie, vrienden en collega's tijdens deze buitengewoon moeilijke tijd".

Het Nederlandse Urban Search and Rescue (USAR) is een van de hulpverlenende teams en zoekt met elf mensen en negen speurhonden naar de wandelaar. De vermiste Nederlander was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. Hij maakte als ambulanceverpleegkundige in Nederland zelf ook deel uit van het USAR-team.