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Modi prijst Indiase piloot na mesaanval in flydubai-toestel

Samenleving
door anp
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NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi heeft de Indiase piloot die woensdag werd aangevallen met een mes door zijn copiloot op een flydubai-toestel geprezen. In een bericht op X noemde hij hem een "held".
"Ondanks het uiterst grote gevaar en hoewel hij ernstig gewond was, toonde hij enorme moed en een onwankelbare vastberadenheid om het leven van anderen te beschermen", schrijft Modi over de Indiase piloot Smit Machchar. Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Machchar geprezen "voor zijn buitengewone moed" tijdens het afweren van zijn copiloot.
Het vliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv gaf tijdens de vlucht een noodsignaal af en maakte een noodlanding in Tabuk, Saudi-Arabië. Alle 174 passagiers, waaronder 166 Israëlische burgers, zijn veilig geland.
De Israëlische minister van Defensie Israel Katz noemde het incident een "jihadistische aanslagpoging". Netanyahu zei dat het te vroeg is om te zeggen wie erachter zou kunnen zitten.
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