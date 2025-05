Modi waarschuwt Pakistan: we zullen krachtig reageren op terreur

NEW DELHI (ANP/AFP/RTR) - De Indiase premier Narendra Modi heeft maandag in een tv-toespraak gezworen om "krachtig" te reageren op elke toekomstige "terroristische aanval" in het conflict met Pakistan. Ook waarschuwde hij dat India geen "nucleaire chantage" tolereert van het buurland.

"Als Pakistan wil overleven, zal het zijn terreurinfrastructuur moeten vernietigen", dreigde Modi in zijn toespraak. "Terreur en gesprekken gaan niet samen."

Modi hield zijn toespraak nadat het Indiase leger de "eerste rustige nacht" had gemeld na dagen van geweld. Zaterdag kwamen de twee kernmachten een bestand overeen, maar beide landen beschuldigden elkaar in de uren erna van schendingen ervan.

Het conflict laaide op na een dodelijke aanval in de betwiste regio Kasjmir in april. De spanningen waren niet zo hoog opgelopen sinds het laatste openlijke conflict tussen India en Pakistan in 1999.