De Jong kan in Rome niet stunten tegen toptennisser Sinner

ROME (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft niet kunnen stunten tegen Jannik Sinner op het masterstoernooi van Rome. De 24-jarige Haarlemmer verloor in twee sets van de Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst: 6-4 6-2.

Voor De Jong was het de eerste keer dat hij de derde ronde van een masterstoernooi had bereikt. Hij speelde in Rome voor de tweede keer tegen Sinner. Op de Australian Open van 2024 verloor hij in de tweede ronde in drie sets.

Sinner neemt het in de vierde ronde in Rome op tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo.

Rentree

De Italiaan had zaterdag zijn rentree gemaakt na een dopingschorsing van drie maanden na een positieve test op de verboden stof clostebol. Sinner won in de tweede ronde van de Argentijn Mariano Navone. Ook tegen De Jong, die op de 93e plaats van de wereldranglijst staat en met sterk spel had gewonnen van Alejandro Davidovich Fokina, was het spel van Sinner in de eerste set nog wisselvallig. De als eerste geplaatste Italiaan kwam twee breaks voor, maar zag De Jong terugkomen tot 4-4. Met een derde break pakte Sinner alsnog de set.

In de tweede set verloor De Jong op 1-1 zijn opslagbeurt na een misser. Twee games later kwam de Nederlander, toen hij naar het net wilde gaan, ongelukkig ten val. Hij gleed uit en ving zich met zijn handen op, waarbij hij zich vooral aan zijn rechterpols blesseerde. Na een medische behandeling probeerde De Jong het weer, maar hij verloor opnieuw zijn opslagbeurt. Sinner serveerde op 5-2 de partij uit op zijn eerste matchpoint.