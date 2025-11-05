Moeder Vlaardingse pleegmeisje: een kind zegt niet zomaar dingen

HILVERSUM (ANP) - "Een kind zegt niet zomaar dingen, luister gewoon", zegt de biologische moeder van het Vlaardingse pleegmeisje dat vorig jaar zwaargewond werd opgenomen in een interview met RTL Nieuws. Het meisje vroeg zelf tevergeefs om hulp. Afgelopen januari concludeerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) dat het meisje aan haar lot is overgelaten bij het pleeggezin.

Door te spreken over haar dochter, hoopt de moeder dat jeugdhulpverleners sneller naar kinderen zullen luisteren wanneer ze aan de bel trekken, aldus RTL Nieuws.

De moeder, die voor het eerst over haar dochter spreekt in de media, geeft aan haar dochter momenteel niet te zien. Het meisje woont in een medisch gezinshuis, "bij lieve mensen". Het gaat volgens haar nog niet goed met haar dochter. "Ze kan niet alleen douchen, eten, aankleden of lopen. Ze praat niet goed. Het klinkt als babytaal. Maar ze zingt soms kinderliedjes. Ze doet het op haar eigen tempo."

De jongste dochter, die ook in het Vlaardingse pleeggezin verbleef, woont weer bij haar moeder. Ook zij ziet haar zus niet. De hoop bestaat dat het meisje ooit weer thuis kan komen wonen.

De zaak tegen de pleegouders Johnny van den B. en Daisy W. wordt donderdag en vrijdag inhoudelijk behandeld. Zij werden in mei vorig jaar aangehouden nadat het pleegmeisje een week eerder was opgenomen met botbreuken en hersenletsel. Ook lag ze een tijd in coma.