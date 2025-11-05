EU-lidstaten onderhandelen hele nacht door over klimaatdoel 2040

BRUSSEL (ANP) - EU-lidstaten gaan de rest van de nacht verder onderhandelen over het klimaatdoel voor 2040, laat een woordvoerder van de Deense delegatie weten. De landen zijn het nog niet eens over een akkoord om de uitstoot in 2040 met 90 procent te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990.

Na de nachtelijke onderhandelingen komen klimaatministers woensdag om 09.00 uur weer bijeen om verder te praten. Dinsdagochtend was al duidelijk dat het een lange zit zou worden.

De lidstaten zijn verdeeld. Een deel van de EU-landen, zoals Denemarken en Nederland, wil het klimaatdoel zoals voorgesteld door de Europese Commissie in stand houden. Andere lidstaten willen in ruil voor hun stem een versoepeling van het klimaatdoel, bijvoorbeeld door een tweejaarlijkse herziening. Ook wil bijvoorbeeld Polen een fors hoger percentage uitstoot dat buiten de EU gecompenseerd mag worden.

In het voorstel dat er nu ligt, mogen landen maximaal 3 procent van hun eigen uitstoot compenseren buiten de EU. Dat kan door bijvoorbeeld zogeheten CO2-kredieten te kopen van milieuvriendelijke projecten in het buitenland. Polen heeft 10 procent voorgesteld.

Om het 2040-doel in werking te laten treden, moet een zogeheten gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten instemmen. Dat betekent dat 55 procent van de lidstaten, die samen minimaal 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen, akkoord moet gaan.