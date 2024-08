Moeizame berging in ingestort hotel aan Moezel tot in weekend

KRÖV/TRIER (ANP) - De berging van het laatste slachtoffer van de ineenstorting van een Duits hotel in Kröv, circa 100 kilometer ten westen van Frankfurt, duurt volgens plaatselijke media tot in het weekeind. Delen van het verwoeste pand moeten eerst worden verwijderd. Verder instortingsgevaar maakt het voor de bergers moeilijk.

De werkzaamheden gaan vrijdagochtend verder. Het gaat bij de berging om een omgekomen slachtoffer. De laatste overlevende werd woensdag onder het puin vandaan gehaald.

Toen het oude hotel aan de Moezel dinsdagavond instortte, bedolf het negen mensen, onder wie een Nederlands gezin dat woensdag uit het puin bevrijd is. Twee andere mensen kwamen om en een lichaam is inmiddels geborgen. Volgens de regionale omroep SWR is er voor de instorting door vaklieden aan scheurtjes in een muur gewerkt. Het Openbaar Ministerie in Trier beklemtoont dat dit onderdeel van het onderzoek vormt, maar niets te maken hoeft te hebben met de instorting.

De burgemeester van Kröv, Desire Beth, heeft haar medeleven met de slachtoffers betoond. Ze is ook blij "met het wonder" dat zeven mensen gered zijn uit de puinhopen. Zondagmorgen is er een speciale godsdienstige en sociale bijeenkomst in Kröv voor betrokkenen, aldus de plaatselijke rooms-katholieke kerk.