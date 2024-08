Baanrenster Van de Wouw op koers voor olympische medaille keirin

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (ANP) - Baanrenster Hetty van de Wouw heeft op de Olympische Spelen op overtuigende wijze de finale bereikt. De renster uit Kaatsheuvel, vorig jaar vierde op het sprintonderdeel op de WK, won net als in de kwartfinales haar heat.

Steffie van der Peet vloog eruit. Na het bestuderen van de fotofinish bleek de Britse Emma Finucane, de wereldkampioene sprint, haar wiel nog net iets eerder over de finish te hebben gedrukt. De 24-jarige Haagse was een ronde eerder meteen na de finish ten val gekomen.

Zes rensters strijden rond 19.20 uur om de medailles op de piste van Saint-Quentin-en-Yvelines.

Bij keirin rijden vijf of zes rensters achter een gemotoriseerde gangmaker. Als die na enkele ronden uit de baan is verdwenen, sprinten de rensters in drie ronden om de winst. De inmiddels gestopte Shanne Braspennincx pakte het goud op de Spelen van Tokio.