ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moeizame klimaattop levert akkoord op, maar zonder afbouw fossiel

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 17:47
anp221125097 1
BELÉM (ANP) - De klimaattop in Belém heeft na moeizame onderhandelingen toch een akkoord opgeleverd. Alle aanwezige landen accepteerden zaterdag de slotverklaring die gastland Brazilië had opgesteld. Hoewel het op de COP30 veel ging over afbouw van fossiele brandstoffen, is daarover niets concreets afgesproken. De EU is daar erg ontevreden over, maar stemde toch in, omdat er niet meer inzat.
Om de klimaatdoelen dichterbij te brengen, komt er een vrijwillig programma om de uitvoering van verduurzamingsplannen te versnellen.
In de goedgekeurde tekst staat verder onder meer een oproep om te "streven" naar een verdriedubbeling van het budget voor klimaatadaptatie tegen 2035. Met adaptatie worden aanpassingen aan de gevolgen van het veranderende klimaat bedoeld, zoals maatregelen die tegen overstromingen beschermen.
Adaptatiegeld is een onderdeel van de klimaatsteun aan armere landen. Over het totale budget daarvoor zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

shutterstock_2323089523

Waarom je neus blijft lopen: 8 oorzaken op een rij

Loading