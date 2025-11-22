Moeizame klimaattop levert akkoord op, maar zonder afbouw fossiel

BELÉM (ANP) - De klimaattop in Belém heeft na moeizame onderhandelingen toch een akkoord opgeleverd. Alle aanwezige landen accepteerden zaterdag de slotverklaring die gastland Brazilië had opgesteld. Hoewel het op de COP30 veel ging over afbouw van fossiele brandstoffen, is daarover niets concreets afgesproken. De EU is daar erg ontevreden over, maar stemde toch in, omdat er niet meer inzat.

Om de klimaatdoelen dichterbij te brengen, komt er een vrijwillig programma om de uitvoering van verduurzamingsplannen te versnellen.

In de goedgekeurde tekst staat verder onder meer een oproep om te "streven" naar een verdriedubbeling van het budget voor klimaatadaptatie tegen 2035. Met adaptatie worden aanpassingen aan de gevolgen van het veranderende klimaat bedoeld, zoals maatregelen die tegen overstromingen beschermen.

Adaptatiegeld is een onderdeel van de klimaatsteun aan armere landen. Over het totale budget daarvoor zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.