ANTALYA (ANP) - Op de VN-klimaattop in Antalya gaan de formele onderhandelingen de laatste fase in. Op tafel ligt onder meer een conceptversie van de slotverklaring die onderhandelingsvoorzitter Australië maandag heeft gepresenteerd. De tekst is door betrokkenen al omschreven als 'boodschappenlijst' of 'kerstboom', een opsomming van allerlei wensen die voor sommige landen onbespreekbaar zijn.

Waarnemers van maatschappelijke organisaties stellen dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. Met name als het gaat om klimaatfinanciering blijven landen vasthouden aan hun eigen positie, vinden zij. Daardoor lopen gesprekken over dit thema vast, zeggen onder anderen Merel Fiets (Jonge Klimaatbeweging), Hilde Stroot (Oxfam Novib) en Barbara Rosen Jacobson (Prosper Global).

Een van de heikele onderwerpen is de bestaande afspraak om het budget te verdrievoudigen voor klimaatadaptatie, ofwel voor maatregelen waarmee landen de gevolgen van klimaatverandering kunnen opvangen.