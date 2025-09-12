Moes: 'spannend besluit' van AVROTROS over Songfestival en Israël

DEN HAAG (ANP) - Het is een "spannend besluit" van omroep AVROTROS om volgend jaar niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival als Israël meedoet, vindt demissionair minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). "Omdat dit raakt aan een geopolitieke afweging. En geopolitieke afwegingen zijn aan de politiek, aan het kabinet."

Desondanks is Moes niet van plan zich te mengen in het besluit van AVROTROS. "Zij hebben de journalistieke vrijheid en de vrijheid van programmering om daar zelf een afweging in te maken."

De BBB-minister heeft nog geen kennismakingsgesprek met de omroep gehad, zei hij vrijdag na de ministerraad. "Ik kan me heel goed voorstellen dat we ook dit onderwerp gaan bespreken."