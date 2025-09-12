EBU begrijpt zorgen AVROTROS over Israël, maar neemt geen besluit

GENÈVE (ANP) - De European Broadcasting Union (EBU) begrijpt de zorgen van AVROTROS over het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten, maar neemt op dit moment zelf geen besluit over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de organisator desgevraagd weten aan het ANP na het besluit van de AVROTROS om zich terug te trekken uit het evenement als Israël deelneemt.

"We zijn nog steeds in overleg met alle EBU-leden om hun meningen te verzamelen over hoe we moeten omgaan met deelname en geopolitieke spanningen rondom het Eurovisie Songfestival", laat songfestivalbaas Martin Green weten.

De EBU bevestigde eerder aan het ANP dat de deadline voor deelname dit jaar later dan gebruikelijk is. Omroepen hebben tot half december de tijd. De EBU voegt daar vrijdag aan toe: "Het is aan elk lid zelf om te beslissen of ze willen meedoen aan het festival, en we zullen elk besluit van de omroepen respecteren", aldus Green.

De AVROTROS maakte eerder op vrijdag bekend niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, zolang Israël door de EBU wordt toegelaten. "AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza", liet de omroep weten in een verklaring. Slovenië, Spanje, IJsland en Ierland hebben ook gezegd dat ze niet deelnemen als Israël meedoet. Het songfestival is volgend jaar in mei in Wenen.