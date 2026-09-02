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Mogelijk bewapende man met geweld aangehouden in Bunschoten

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 11:58
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BUNSCHOTEN-SPAKENBURG (ANP) - Een man die woensdagochtend mogelijk een wapen bij zich had in het centrum van het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg, is na een poging te vluchten met geweld door de politie aangehouden. Verschillende media schrijven dat de verdachte een bijl bij zich had, maar de politie wil hierover niets zeggen, omdat dit het onderzoek van de Rijksrecherche naar het optreden van agenten kan beïnvloeden.
De woordvoerder ontkent noch bevestigt dat er een bijl is gevonden. Agenten kwamen rond 10.00 uur op een melding van een situatie "die voor omstanders dreigend was". Daarop sloeg de man op de vlucht. De politie loste waarschuwingsschoten en wist de man vervolgens met geweld aan te houden op het Zeilmakersplein. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht.
Zover de politie weet, zijn er geen anderen gewond geraakt.
De Rijksrecherche doet altijd onderzoek als de politie geweld of wapens heeft gebruikt. Dit gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie.
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