Mogelijk foute opslag vuurwerk Tomorrowland, geen link met brand

ANTWERPEN (ANP) - Justitie in België onderzoekt mogelijke fouten bij de opslag van vuurwerk op het dancefestival Tomorrowland. Er is sprake van drie tekortkomingen, meldt de Vlaamse VRT. De zender benadrukt dat er geen verband lijkt te zijn met de grote brand die het hoofdpodium kort voor de opening in de as legde. Bij de brand ontplofte ook vuurwerk.

Ruim driehonderd kilo vuurwerk zou te vroeg onder het podium zijn geplaatst. Ook zouden er mensen in de buurt van vuurwerk aanwezig zijn geweest die daar geen toestemming voor hadden. Verder is geen melding van het vuurwerk gedaan bij de autoriteiten.

Vuurwerkbedrijven mogen zelf aangeven of er andere mensen in de verboden zones mogen komen, aldus de VRT. Vaak laten festivals vuurwerk pas op het laatste moment komen om het dan meteen af te steken.

Het onderzoek naar het vuurwerk staat los van het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Tomorrowland laat enkel weten strikt de regelgeving en veiligheidsrichtlijnen te volgen.