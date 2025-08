Air France-KLM wint flink op hoger Damrak na advieswijziging

AMSTERDAM (ANP) - Air France-KLM was maandag een van de grootste winnaars op de beurs in Amsterdam. Het aandeel van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern steeg 14 procent tot 12,68 euro per stuk. Daarmee bereikte Air France-KLM de hoogste beurswaarde sinds begin 2024.

Maandag profiteerde Air France-KLM van een advieswijziging voor het aandeel door analisten van Barclays. Vorige week ging het luchtvaartconcern ook al omhoog op het Damrak, na het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. Daaruit kwam naar voren dat Air France-KLM het afgelopen kwartaal veel meer winst boekte, deels door lagere brandstofkosten.

Verder deden beleggers op Beursplein 5 het rustiger aan, na de flinke koersverliezen op vrijdag. De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 888,75 punten. De MidKap klom 1,2 procent naar 895,52 punten, mede dankzij de koerswinst van Air France-KLM. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.