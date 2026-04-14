Mogelijk nieuw overleg Iran - VS in Islamabad

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Onderhandelaars uit Iran en de VS zouden later deze week terug kunnen keren naar de Pakistaanse hoofdstad Islamabad voor hervatting van hun overleg. Het persbureau Reuters meldt dit van verschillende bronnen te hebben gehoord.

De twee landen die sinds 1980 geen diplomatieke relaties hebben, overlegden rechtstreeks met elkaar op 11 en 12 april in Islamabad tijdens een wapenstilstand van twee weken. Die loopt 21 april af. Volgens Pakistaanse media wordt gepoogd de partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen in Islamabad of misschien elders.