AEX-index verder omhoog in afwachting van ontwikkelingen Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag hoger geopend. De aandacht van beleggers ging opnieuw uit naar de verdere ontwikkelingen rond de Iranoorlog. Maandag zorgden opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump al voor enige opluchting bij investeerders in de slotfase van de beurshandel. Volgens Trump wil Iran "heel graag" een deal sluiten.

Het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend zorgde eerder nog voor een negatieve stemming op de beurzen. Ook gaf Trump de Amerikaanse marine de opdracht om de Straat van Hormuz te blokkeren.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 1019,47 punten. Maandag eindigde de AEX uiteindelijk 0,2 procent hoger na een negatieve opening. De MidKap klom 1 procent tot 1006,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.