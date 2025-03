UTRECHT (ANP) - Reizigers hebben maandag tijdens de ochtendspits misschien ook last van kapotte sporen in de Randstad. Op meerdere trajecten rijden zondag tot het einde van de dienstregeling om 01.00 uur al nauwelijks of minder treinen. "Mogelijk kunnen reizigers en vervoerders hier ook nog last van hebben in de maandagochtendspits", laat spoorbeheerder ProRail weten.

ProRail ging er eerder van uit dat de problemen tot zondag 18.00 uur zouden duren.