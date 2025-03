Nederlandse schaatsploeg wint acht keer goud bij WK in Hamar

HAMAR (ANP) - De Nederlandse schaatsers hebben de WK afstanden in Hamar afgesloten met acht keer goud, zes keer zilver en vier keer brons. Joy Beune veroverde drie keer goud, waaronder een met de ploegachtervolging.

Jutta Leerdam veroverde eveneens drie medailles; goud met de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000 meter. Jenning de Boo haalde goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter en de teamsprint. Voor De Boo en Joep Wennemars, die de 1000 meter won, waren het de eerste wereldtitels. Femke Kok prolongeerde haar titel op de 500 meter en Marijke Groenewoud sloot de WK af met goud op de massastart.

Nederland deed het met de achttien medailles iets beter dan in de voorgaande jaren. In 2024 in Calgary pakten de schaatsers zes keer goud, drie keer zilver en vier keer brons. Het jaar ervoor in Heerenveen was er zeven keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons.