Mogelijk weer topoverleg in Frankrijk over veiligheid Europa

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk is volgens anonieme bronnen bezig weer topoverleg te organiseren over de veiligheid in Europa en over de oorlog in Oekraïne. Het zou gaan om een bijeenkomst op woensdag met leiders van landen die maandag niet tot het 'selecte groepje' behoorden voor het door Parijs ingelaste overleg.

Maandag waren er op uitnodiging van president Emmanuel Macron topfiguren bijeen over de kwestie, inclusief premier Dick Schoof en zijn Britse, Duitse, Deense, Italiaanse, Poolse en Spaanse collega's.

Woensdag zouden de Baltische staten, België, Canada, Finland, Griekenland, Noorwegen, Tsjechië, Roemenië en Zweden aan de beurt zijn. Het bureau van de Franse president heeft nog niet gerept over een tweede topoverleg deze week.