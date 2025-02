Rusland: speciale gezanten voor overleg VS-Rusland over Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland en de Verenigde Staten komen met speciale gezanten voor het overleg dat zij onderling gaan voeren over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, zegt de Russische buitenlandadviseur Joeri Oesjakov. Er zijn volgens hem nog geen personen aangewezen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig topmilitair Keith Kellogg gekozen als speciaal gezant voor Oekraïne en Rusland. Volgens Russische staatsmedia heeft Oesjakov gezegd dat Kellogg zich zal bezighouden met Oekraïne en Europa, terwijl iemand anders of een groep de contacten met Rusland gaat onderhouden.

De topadviseur zei dat Rusland op de hoogte wordt gebracht van de Amerikaanse benoemingen en dat president Vladimir Poetin daarna bepaalt welke Russische vertegenwoordigers meedoen aan de gesprekken met de Verenigde Staten over Oekraïne.

Oesjakov voerde dinsdag met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov in Saudi-Arabië overleg met de VS over de oorlog in Oekraïne en het herstellen van de betrekkingen tussen de landen. De Amerikaanse delegatie bestond uit buitenlandminister Marco Rubio, nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en speciaal gezant voor het Midden-Oosten Steve Witkoff.