Moldavië verbiedt opnieuw oppositiepartij vlak voor verkiezingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 14:57
anp270925088 1
CHISINAU (ANP/RTR) - De Moldavische autoriteiten hebben vlak voor de parlementsverkiezingen van zondag opnieuw een oppositiepartij verboden. De partij Moldova Mare (Groot Moldavië) wordt er volgens de autoriteiten van verdacht illegaal de campagne te hebben gefinancierd, onder meer met geld uit Rusland. De partij is een van de partijen die als pro-Russisch bekendstaan en sceptisch staan tegenover toetreding tot de EU. Partijleider Victoria Fortuna noemt het besluit partijdig en gaat in beroep.
Het verbod volgt op het uitsluiten van het Hart van Moldavië. De leider van die partij, Irina Vlah, heeft dat een schokkende politieke beslissing genoemd die onderdeel zou zijn van manoeuvres van de regerende Partij van Actie en Solidariteit (PAS) om oppositie het zwijgen op te leggen. De pro-westerse PAS van president Maia Sandu stuurt aan op lidmaatschap van de EU. Een bond van oppositiepartijen, het Patriottische Kiesblok (BEP), wil "vriendschappelijke relaties met Rusland en neutraliteit".
Loading